Глава МИД Японии: Москва и Токио не будут разглашать детали переговоров о мире

Министр иностранных дел Японии Таро Коно не стал рассказывать о деталях переговоров, которые ведут Токио и Москва для заключения мирного договора.

— Мне не хотелось бы обсуждать детали на публике. Мы договорились с министром иностранных дел России Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров, — цитирует его ТАСС.

В то же время глава японского МИД упомянул о многократных протестах Токио в связи с учениями Российских вооружённых сил на Южных Курилах.

Напомним, страны активизировали диалог о мирном договоре, который не заключён со времён окончания Второй мировой войны. Для Токио самый спорный вопрос — принадлежность Курильских островов. Однако в Кремле ранее заверили, что о передаче территорий Японии речь не идёт.