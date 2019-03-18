Из-за обвалившейся сопки в Хабаровском крае переселят целый посёлок

По прогнозам специалистов, во время летнего паводка вода может затопить местное кладбище, а также большую часть жилых домов.

В ходе визита на место обвала сопки в реку Бурею в Хабаровском крае губернатор Сергей Фургал распорядился расселить всех жителей ближайшего посёлка Чекунда из-за сохраняющейся угрозы их безопасности, поскольку после расчистки русла реки посёлок находится в зоне подтопления. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

— Других вариантов здесь быть не может. Учёные нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через четыре года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение — это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение — переселять, — сказал Фургал.

Жители переедут в соседний Чегдомын, а также в посёлок ЦЭС, где как раз пустуют 44 квартиры. Кроме того, часть семей получит сертификаты на приобретение жилья. По словам главы региона, на это необходимо около 322 миллионов рублей. Также будет решаться вопрос о переносе кладбища, которое, как и 2/3 посёлка Чекунда, скорее всего, будет затоплено во время летнего паводка.

Напомним, в начале декабря из-за оползня обрушилась часть сопки и полностью перекрыла русло реки Буреи в Хабаровском крае, из-за чего была потеряна почти треть полезного объёма водохранилища Бурейской ГЭС. В регионе после этого был введён режим ЧС. Военным удалось расчистить ток воды только с использованием 10 тонн тротила.