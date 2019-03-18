Более 30 человек остаются в больницах после теракта в Новой Зеландии

По данным медиков, девять раненых находятся в критическом состоянии, среди них один ребёнок — четырёхлетняя девочка.

В больницах новозеландского Крайстчерча остаётся 31 пострадавший после терактов, за сутки врачи выписали двух человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии произошла стрельба, в результате, по последним данным, погибло 50 человек, ещё 50 были госпитализированы с разными ранениями.

Нападавший при этом вёл прямую трансляцию атаки в Интернете. Ответственным за нападения считают Брентона Тарранта, которого называют "новозеландским Брейвиком". За несколько минут до терактов он направил властям свой "манифест".