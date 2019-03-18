Россияне начали чаще получать водительские права

При этом статистика лишения документов сократилась более чем на треть за последние пять лет.

В сравнении с прошлым годом количество выданных национальных водительских удостоверений в России выросло на 18%. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные МВД.

Так, в 2018 году с лёгкой руки сотрудников ГИБДД свой документ получили 6,8 миллиона россиян. Для сравнения, годом ранее эта цифра составляла 5,5 миллиона.

В ведомстве отмечают также 15-процентный рост числа запросов на получение удостоверений международного образца. В 2017 году было зарегистрировано 154,2 тысячи выданных водительских прав, а в 2018-м их было уже 182,2 тысячи.

Сообщается также, что за последние пять лет сократилось количество фактов лишения правом управлять автомобилем. В 2013-м году их было зарегистрировано 635,7 тысячи, тогда как в 2018-м — 417,9 тысячи, на 34% меньше.

Ранее Лайф сообщал, что в 2020 году в России на замену привычному бумажному водительскому удостоверению может прийти электронное.