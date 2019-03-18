Весеннее тепло обещают синоптики в Москве в понедельник

В понедельник, 18 марта, москвичей ждёт сухая и тёплая погода. При этом температура воздуха будет на 3-4 градуса выше своей климатической нормы.

По данным центра "Фобос", в столице облачно, без осадков, днём до +6 градусов, в Подмосковье — до 7.

При этом ранее синоптики сообщали, что в течение рабочей недели в Москве будет дождливо, а в четверг, 21 марта, возможно похолодание. В выходные же в столицу наконец придёт солнце.