Весеннее тепло обещают синоптики в Москве в понедельник

В понедельник, 18 марта, москвичей ждёт сухая и тёплая погода. При этом температура воздуха будет на 3-4 градуса выше своей климатической нормы.
По данным центра "Фобос", в столице облачно, без осадков, днём до +6 градусов, в Подмосковье — до 7.
При этом ранее синоптики сообщали, что в течение рабочей недели в Москве будет дождливо, а в четверг, 21 марта, возможно похолодание. В выходные же в столицу наконец придёт солнце.
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