Телецентр "Останкино" проверяют после сообщений с угрозами

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Телецентр "Останкино" проверяют после сообщений с угрозами

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей

Здание телецентра "Останкино" на северо-востоке Москвы проверяют специалисты после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Поступило сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" по адресу улица Академика Королёва, дом 12, — рассказал собеседник агентства и добавил, что эвакуация людей пока не проводится.

Накануне из Центрального универсального магазина в Москве эвакуировали более 200 человек после сообщений об угрозе взрыва. Информация о минировании также поступила бизнес-центру "Фабрика Станиславского". Оба сообщения оказались ложными.

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