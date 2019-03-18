В Новосибирске самолёт прервал взлёт из-за сигнала о неисправности двигателя

Во время инцидента на борту авиалайнера находилось 157 человек. Никто не пострадал.

Самолёт "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, экстренно затормозил во время разгона на взлётной полосе в аэропорту Толмачёво. Об инциденте сообщает НГС со ссылкой на одного из пассажиров.

Факт случившегося подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Оказалось, что пилоты приняли решение резко прервать взлёт из-за срабатывания датчика, показавшего неисправность в двигателе. Также поясняется, что во время инцидента на борту находилось 157 человек. Никто не пострадал.

— При взлёте сработал датчик неисправности двигателя. Экипаж принял решение прервать взлёт, — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

На данный момент запасной борт уже вылетел за пассажирами.