В Новосибирске самолёт прервал взлёт из-за сигнала о неисправности двигателя

Самолёт "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, экстренно затормозил во время разгона на взлётной полосе в аэропорту Толмачёво. Об инциденте сообщает НГС со ссылкой на одного из пассажиров.
Факт случившегося подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Оказалось, что пилоты приняли решение резко прервать взлёт из-за срабатывания датчика, показавшего неисправность в двигателе. Также поясняется, что во время инцидента на борту находилось 157 человек. Никто не пострадал.
— При взлёте сработал датчик неисправности двигателя. Экипаж принял решение прервать взлёт, — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.
На данный момент запасной борт уже вылетел за пассажирами.
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