"Новозеландский Брейвик" отказался от адвоката

Брентон Таррант пошёл на это, чтобы получить максимальную свободу во время выступлений в суде и использовать слушания как некую площадку для пропаганды.

Обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии Брентон Таррант отказался от услуг адвоката. Об этом журналистам рассказал назначенный ему по закону правозащитник, передаёт газета New Zealand Gerald.

— Подзащитный сообщил, что хочет самостоятельно представлять себя в будущем во время судебных заседаний, и мне не показалось, что у него есть какие-то психические или психологические проблемы. Разве что крайне правые взгляды, которых он придерживается, — приводит издание слова адвоката Ричарда Питерса.

Он также сообщил, что в процессе общения с Таррантом последний не выражал никакого сожаления или раскаяния в содеянном, а его желание обходиться на суде без адвоката, скорее всего, обусловлено тем, что он хочет использовать зал суда как некую площадку для пропаганды. Убедиться, так ли это, можно будет уже на следующем слушании, которое состоится 5 апреля.

Как ранее сообщал Лайф, 15 марта вооружённые люди ворвались в мечеть в новозеландском городе Крайстчерч и открыли стрельбу. Всё происходящее они транслировали в Интернете. Вскоре полиция задержала главного подозреваемого — 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта.