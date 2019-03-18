Аксёнов: Украина к нам как мачеха относилась, Россия — как мама

По словам главы республики, все ожидания крымчан "от возвращения на родину оправдались".

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что у Украины к региону было исключительно потребительское отношение. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией по итогам референдума, где более 90% крымчан проголосовали за вхождение в состав РФ.

— Украина к нам как мачеха относилась, мы ей были не нужны на самом деле. Россия к нам относится как мама — и власти, и люди. Мы чувствуем, что мы дома, — считает Аксёнов.

По словам главы республики, все ожидания крымчан "от возвращения на родину оправдались". У жителей полуострова есть чувство гордости за свою страну, уверенность в своих силах и в завтрашнем дне, а также понимание, что системно работают органы власти.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В праздничных мероприятиях на полуострове, посвящённых пятилетней годовщине референдума, сегодня примет участие президент РФ Владимир Путин.