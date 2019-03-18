В Московском зоопарке проснулись тушканчики и готовятся встречать лето

К моменту пробуждения зверьков весь накопленный за лето жир потратился и их вес сократился с 450 граммов до 300.

Зима постепенно уходит из столичного региона, уступая место весне, и вместе с этим из зимней спячки вышли тушканчики, обитающие в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте зверинца.

— Вслед за степными сурками проснулись тушканчики. Они зимовали в специальных холодильниках — в полной темноте при температуре плюс три-четыре градуса грызуны пребывали в состоянии анабиоза с осени, — говорится в сообщении.

Всего в зоопарке проживает пять тушканчиков, среди которых двое взрослых, а также трое подростков 2017 года рождения. Пока они находились в спячке, специалисты регулярно проводили взвешивания, ведь зверьки в это время активно теряли накопленные жировые запасы.

Когда вес животных устремился к летним показателям, их начали будить, постепенно повышая температуру в камере. До спячки они весили в среднем 450 граммов, после — менее 300. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, животные чувствуют себя хорошо и начали отъедаться, чтобы подготовиться к брачному периоду. Их можно будет увидеть на одной из экспозиций.

Отмечается, что уже совсем скоро в зоопарке ожидают пробуждения ежей, тенреков, сонь и медведей, а 5 марта первыми из зимней спячки вышли сурки Арчи, Нагайна и Сара.