Матвиенко: Крым возрождается после многолетнего упадка

Главным итогом пяти прошедших с воссоединения лет политик считает то, что жители полуострова настроены и дальше идти по избранному пути.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что Крым после многолетнего упадка переживает эпоху расцвета, несмотря на давление Запада и постоянные провокации Киева. По её мнению, жители полуострова видят это и не сомневаются в правильности сделанного на референдуме в 2014 году выбора.

— Республика Крым и Севастополь уверенно идут вперёд. В одной из публикаций прочитала, что Крым переживает этап Ренессанса. На мой взгляд, метафора и красивая, и точная. Крым действительно возрождается после многолетнего упадка, — написала председатель верхней палаты в своей колонке на сайте "Известий", комментируя пятую годовщину воссоединения региона с Россией.

Как отметила Матвиенко, жители республики уверены в правильности сделанного выбора и настроены и дальше идти по избранному пути. Это и является главным политическим итогом пяти прошедших лет, по мнению спикера СФ.

Ранее годовщину референдума прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, Украина к региону всегда относилась как мачеха, а Россия относится как мама.