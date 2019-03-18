Аксёнов считает, что Крым стал лишь поводом для антироссийских санкций Запада

По его словам, собственные доходы регионального бюджета все эти пять лет росли, несмотря на внешнее давление.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что воссоединение Крыма с РФ стало лишь поводом для антироссийских санкций, которые были бы введены Западом в любом случае.

— Мне кажется, санкционный режим был бы введён в отношении России однозначно, хоть с Крымом, хоть без. К этому всё шло, нашли бы повод, — сказал он в интервью ТАСС.

По словам руководителя республики, несмотря на санкции и внешнее давление, за минувшие пять лет в геометрической прогрессии выросли собственные доходы бюджета Крыма. Аксёнов пояснил, что на 2019 год с учётом федеральной целевой программы казна региона составляет более 170 млрд рублей.

Ранее глава Крыма заявил, что Украина к региону всегда относилась как мачеха, а Россия относится как мама.