Автобус с детьми перевернулся в Таиланде

Автобус, на котором школьники ехали на учебную экскурсию в центральный Таиланд из дальней провинции, попал в ДТП в 122 км от Бангкока. По данным портала Thaiger, одна девочка погибла, ещё 10 пассажиров пострадали. Среди них дети и учителя.

One dead, kids injured in school bus accident in Prachinburi - more at https://t.co/XgH3g9IbpL #Prachinburi #Bus #Crash

Photo: Prachinburi PR Office



A bus has crashed just north-east of Bangkok, killing one and injuring another 10.



Wangkhon Police in Prachinburi were no... pic.twitter.com/eIw48LGeYa — The Thaiger (@ThaigerNews) 18 марта 2019 г.

Авария произошла в 4:40 утра в понедельник (00:40 мск). В автобусе находились 20 старшеклассников и 19 учителей из провинции Нонг Буа Лампху. Транспортное средство на большой скорости съехало в кювет и перевернулось. Причины устанавливаются.