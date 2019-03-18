Автобус с детьми перевернулся в Таиланде

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Автобус с детьми перевернулся в Таиланде

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Автобус, на котором школьники ехали на учебную экскурсию в центральный Таиланд из дальней провинции, попал в ДТП в 122 км от Бангкока. По данным портала Thaiger, одна девочка погибла, ещё 10 пассажиров пострадали. Среди них дети и учителя.

Авария произошла в 4:40 утра в понедельник (00:40 мск). В автобусе находились 20 старшеклассников и 19 учителей из провинции Нонг Буа Лампху. Транспортное средство на большой скорости съехало в кювет и перевернулось. Причины устанавливаются.

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