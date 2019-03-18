На Голанских высотах откопали советский танк Т-34

Военнослужащие РФ не смогли оставить в таком виде легендарную боевую машину и привели её в порядок.

В Сирии российская военная полиция отреставрировала советский танк Т-34, который откопали у линии разграничения между Израилем и САР на Голанских высотах. Об этом сообщил журналистам командир подразделения Рустам Нумахаджиев.

— Мы занимались оборудованием этого поста наблюдения и обнаружили закопанный танк Т-34. Танк был вкопан по башню, он с 1973 года, оказывается, здесь стоит, — рассказал он.

Военные не смогли оставить в таком виде машину, особенно в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Они привели в надлежащий вид Знамя Победы и сам танк Победы.

Ранее в Россию привезли 30 танков Т-34 из Лаоса. Их отправили в Кантемировскую танковую дивизию, где экипажи готовят боевые машины к Параду Победы на Красной площади.