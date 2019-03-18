В США предложили ввести санкции против россиян, поддерживающих Мадуро

Документ получил рабочее название "Закон о смягчении российско-венесуэльской угрозы".

Член американской Демпартии Дебби Вассерман-Шульц внесла на рассмотрение в конгресс законопроект, требующий противодействия российскому влиянию в Венесуэле. Среди возможных мер — персональные санкции для россиян, в том числе официальных лиц, а также граждан других стран.

Причинами внесения такого законопроекта член палаты представителей Вассерман-Шульц называет увеличение присутствия России в Западном полушарии, совместные учения России и Венесуэлы с участием бомбардировщиков Ту-160, многомиллиардные кредиты Венесуэле со стороны России.

Персональные санкции подразумевают запрет на въезд в Соединённые Штаты тем, кто участвовал в поддержке властей Венесуэлы. Однако есть исключение. Эти люди могут прибыть в США для работы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Также лица из списка не смогут получать любую выгоду в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве.

Несколько дней назад Минфин США ужесточил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Они коснулись сотрудников Погрануправления ФСБ России и некоторых других госслужащих.