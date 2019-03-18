В Приморье спасённого гималайского медвежонка-сироту выпустили в тайгу

Животное окрепло, приобрело навыки существования в естественной среде обитания. Теперь его выживание не вызывает опасений.

Сотрудники охотнадзора Приморского края выпустили в дикую природу оставшегося сиротой гималайского медведя, которого выхаживали в реабилитационном центре "Тигр". Об этом сообщает региональная администрация.

В 2018 году медвежонок возрастом около трёх-четырёх месяцев был изъят из дикой природы после потери матери и направлен в центр реабилитации. На тот момент он не смог бы выжить самостоятельно в уссурийской тайге.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье также спасли гималайского медвежонка, которого держали в тесной клетке, а на прошлой неделе — двух медвежат, оставшихся без мамы.