В Москве нашли мёртвым мальчика-маугли

По словам соседей, мать дома почти не появлялась, а бабушка завалила жилище мусором.

В московской квартире нашли мёртвым семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил на улицу. По данным телеграм-канала Mash, страдавший аутизмом ребёнок-маугли жил в доме, заваленном мусором.

Родители мальчика развелись, и он остался с мамой и бабушкой. Соседи утверждают, что мать дома почти не появлялась, а бабушка страдала накопительством — приносила мешки мусора в квартиру.

Трагедия произошла 12 марта. Как стало известно Mash, мёртвым мальчика обнаружила его мать. Женщина услышала хрип в соседней комнате и попыталась разбудить ребёнка, но не смогла. Приехавшие врачи диагностировали остановку сердца.

Это уже не первый подобный случай в столичном регионе. 10 марта из квартиры на Ленинградском шоссе в Москве нашли больную и грязную пятилетнюю девочку. Теперь её мать под следствием. У женщины подозревают психическое расстройство.