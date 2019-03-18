СМИ: Египет купил десятки российских истребителей Су-35

Москва и Каир подписали соглашение о поставке российских истребителей Су-35 в Египет. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров компаний оборонной промышленности.

Утверждается, что речь идёт о "более чем двух десятках" самолётов. Кроме того, упоминаются и средства авиационного поражения к ним на сумму более двух миллиардов долларов.

Сумма контракта при этом неизвестна. По данным СМИ, поставки могут начаться в 2020–2021 годах.