СМИ: Египет купил десятки российских истребителей Су-35

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СМИ: Египет купил десятки российских истребителей Су-35

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Фото © РИА Новости/Антон Балашов

Москва и Каир подписали соглашение о поставке российских истребителей Су-35 в Египет. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров компаний оборонной промышленности.

Утверждается, что речь идёт о "более чем двух десятках" самолётов. Кроме того, упоминаются и средства авиационного поражения к ним на сумму более двух миллиардов долларов.

Сумма контракта при этом неизвестна. По данным СМИ, поставки могут начаться в 2020–2021 годах.

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