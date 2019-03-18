Аксёнов назвал экспромтом для властей Крыма решение о воссоединении с Россией

Политик уточнил, что ожидания жителей полуострова "от возвращения на родину оправдались".

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти Крыма не были уверены в реакции российской стороны, пока президент России Владимир Путин не высказал свою позицию, потому для них решение о воссоединении с РФ было экспромтом. Об этом глава республики сообщил в интервью ТАСС.

— Это был экспромт. До того момента, пока президент Владимир Путин открыто не высказал свою позицию, мы не могли на 100% знать, что Россия нас примет, — рассказал Аксёнов.

По словам политика, власти Крыма рассчитывали на поддержку российского лидера, обращаясь к нему.

Аксёнов отметил, что решение президента России Владимира Путина спасло полуостров от войны и сохранило жизнь тысячам человек.

Как ранее писал Лайф, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что Украина относилась к полуострову как мачеха, а Россия — как мама. По мнению политика, воссоединение Крыма с РФ стало лишь поводом для антироссийских санкций, введённых странами Запада.