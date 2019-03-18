Раскрыта тайна личности Джека-потрошителя

Чтобы вычислить маньяка, впервые был проведён молекулярный анализ шали, содержащей ДНК одной из жертв и убийцы.

Тайна личности серийного убийцы Джека-потрошителя оставалась нераскрытой уже более 120 лет. Поставить точку в истории попытались учёные из Ливерпульского университета имени Джона Мурса. Они привели доказательства версии, что маньяком был душевнобольной польский еврей-эмигрант Аарон Косминский. Об этом сообщает The Sun.

Учёные провели молекулярный анализ шали, на которой была ДНК одной из жертв — Кэтрин Эддоус, а также убийцы. Образцы Косминского совпали с ДНК на шарфе, который, к слову, остался единственным вещдоком в деле серийного убийцы.

Пять лет назад уже сообщалось, что Джеком-потрошителем был парикмахер Аарон Космински. Однако тогда доказательства его причастности к убийствам поставили под сомнение.

Джек-потрошитель — это серийный убийца, который орудовал в пригородах Лондона в 1888 году. Его жертвами становились проститутки из трущоб, которым он сначала перерезал горло, а после вскрывал брюшную полость. Точное количество убитых до сих пор не установлено.