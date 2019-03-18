Авторы "Игры престолов" показали, как создавались Белые Ходоки — видео

Из ролика можно узнать, как проходили съёмки сцен с этими персонажами из прошлых сезонов.

Шоураннеры сериала "Игра престолов" готовятся к премьере заключительного сезона и постепенно раскрывают новые подробности. В связи с этим телевизионная сеть HBO опубликовала видео о том, как создавались образы белых ходоков и Короля Ночи.

Дизайнер Барри Гауэр в опубликованном видео рассказал о процессе нанесения грима со специальными эффектами. На каждого актёра тратится от четырёх до восьми часов, чтобы подготовить белых ходоков к сценам.

Кроме того, в ролике можно увидеть, как снимались сцены с ходоками из прошлых сезонов. Также авторы шоу показали, как создавались эффекты и анимация для магии Короля Ночи.

Напомним, премьера первого эпизода восьмого сезона пройдёт 14 апреля.