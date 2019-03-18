События третьего "Шерлока Холмса" развернутся на Диком Западе

Съёмки будущей киноленты должны стартовать в январе 2020 года, а премьера запланирована на декабрь 2021-го.

Местом действия триквела о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни — младшим и Джудом Лоу в главных ролях станет Дикий Запад в США. В частности, действие фильма развернётся в Сан-Франциско (Калифорния). Об этом сообщает HN Entertainment.

Согласно опубликованной информации, данное решение должно будет вывести Холмса из его европейской зоны комфорта. Кроме того, это даст дизайнерам по костюмам немного больше разнообразия. Других подробностей пока нет.

Напомним, съёмки третьей части фильма "Шерлок Холмс" должны начаться в январе 2020 года. Премьера ленты запланирована на декабрь 2021 года.