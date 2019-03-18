Матвиенко назвала ничтожными для России зарубежные законы о непризнании Крыма

По мнению спикера, в мире растёт понимание того факта, что Крым в России "навсегда и обратного пути не будет".

Документы других стран, запрещающие им признавать вступление Крыма в состав России, для самой РФ ничтожны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так она прокомментировала одобренный палатой представителей Конгресса США акт, который запрещает Штатам признавать суверенитет России над полуостровом.

— Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны. Крым — неотъемлемая часть России со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями, — говорится в колонке, которую Валентина Матвиенко написала в "Известиях" в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Парламентарий отметила восстановление Крыма после продолжительного упадка в составе Украины. Именно это она назвала итогом пяти лет его нахождения в России.

— Он тем более значим, что достигнут на фоне беспрецедентного политического, экономического, пропагандистского давления Запада, постоянных враждебных действий и провокаций Киева, — пишет Матвиенко.

По её мнению, в мире начинают понимать тот факт, что Крым в России "навсегда и обратного пути не будет".

Ранее годовщину референдума прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, Украина к региону всегда относилась как мачеха, а Россия относится как мама.