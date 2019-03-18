Самал Еслямова получила премию Asian Film Awards за роль в фильме "Айка"

Девушке, выпускнице ГИТИСа, удалось одержать победу в номинации "Лучшая актриса".

Самал Еслямова (исполнительница главной роли в российско-казахстанском фильме "Айка") была удостоена престижной премии кино Asian Film Awards в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС.

Девушка победила в номинации "Лучшая актриса". Награду выпускнице ГИТИСа вручил известный японский актёр Кэн Ватанабэ. Церемония награждения прошла вечером 17 марта. Также в этой номинации соревновались японская актриса Сакура Андо "Магазиных воришек", китаянка Чжао Тао из фильма "Пепел — самый чистый белый", а также представительницы Республики Корея и Гонконга.

Напомним, съёмки кинодрамы "Айка" длились около шести лет — их завершили прошлой осенью. Лента также попала в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".