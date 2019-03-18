На Урале мальчик беспрепятственно ушёл из детсада, не дождавшись бабушку

Как отмечается, заведующая садиком не сообщила о пропаже мальчика в правоохранительные органы.

В Екатеринбурге воспитанник детского сада самостоятельно ушёл из дошкольного учреждения. Об этом сообщают региональное СУ СК РФ и Прокуратура Свердловской области.

По предварительной информации, мальчик находился в раздевалке без присмотра, ожидая прихода бабушки. В это время воспитатель укладывала других детей на послеобеденный сон.

По разным данным, ребёнку от трёх до пяти лет. На улице его нашёл сотрудник полиции примерно через 20 минут после его ухода из садика.

Отмечается, что заведующая дошкольным учреждением в правоохранительные органы не обращалась — она не сообщила о пропаже ребёнка ни в полицию, ни в прокуратуру. В связи с произошедшим ведомства проводят проверки.

Случаи, когда дети самостоятельно беспрепятственно уходят из детских садов, к сожалению, не редкость. Лайф писал, что в Якутии пятилетние девочки ушли из детского сада в 40-градусный мороз. Их побег запечатлела камера видеонаблюдения.