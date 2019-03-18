Фильм "Капитан Марвел" собрал более 1 млрд рублей за две недели проката в России

За прошедшие выходные супергеройской кинокартине удалось собрать порядка 231,5 млн рублей.

Фильм "Капитан Марвел" уже вторую неделю подряд лидирует в кинопрокате не только в России, но и странах СНГ. Общие сборы ленты составили 1,067 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Кинопортал Кинобизнес сегодня".

Фильм вышел 7 марта на отечественные экраны. За прошедшие выходные лента собрала 231,5 миллиона рублей. Картина по мотивам комиксов Marvel рассказывает о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс — она получила сверхъестественные способности после столкновения с инопланетянами. Главные роли в картине исполнили Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон.

На втором месте в прокате — мультфильм "Как приручить дракона — 3" (116,8 миллиона рублей за выходные). На третьем месте — российский фильм ужасов "Пиковая дама: Зазеркалье" (48,2 миллиона рублей).