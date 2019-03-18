Россия снова уменьшила вложения в госдолг США

Россия вновь снизила вложения в госдолг США. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американский Минфин, в январе текущего года наша страна вложила в государственные облигации Штатов $13,18 млрд, что на $36 млн меньше, чем в декабре прошлого года.

6,3 млрд долларов пошли на долгосрочные облигации, ещё 6,8 млрд — на краткосрочные. При этом отмечается, что в течение всего прошлого года наша страна снижала сумму вложений в американские облигации.

На первом месте по вложениям находится Китай. Дальше идёт Япония, тройку замыкает Бразилия.