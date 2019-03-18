Экс-директора лагеря "Сямозеро" приговорили к колонии из-за гибели 14 детей

Подростки погибли, оказавшись в шторм посред озера. Сопровождавшие их вожатые ничего не смогли сделать.

Бывший директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова приговорена к 9,5 года колонии по делу о гибели в июне 2016 года 14 детей на карельском озере.

Также признаны виновными бывший координатор лагеря Вадим Виноградов и бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков. Первый — по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", он получил аналогичный с Решетовой срок. Второй — за оставление детей в опасности получил восемь месяцев колонии, он освобождён из зала суда в связи с тем, что отбыл этот срок в СИЗО.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Дети плавали по озеру на двух лодках и плоту, но из-за внезапного ухудшения погоды они оказались в воде.

Погибшие дети отдыхали в "Парк-отеле Сямозеро" и приехали в Карелию из Москвы и Санкт-Петербурга. После гибели детей проверяющие органы нашли в детском лагере множество нарушений.

Директор лагеря не признавала свою вину.