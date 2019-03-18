Россиянам дали рекомендации, как правильно выбирать яйца

Жители России в среднем едят по 277 яиц в год при медицинской норме потребления в 270 штук.

В "Роскачестве" рассказали, как выбрать качественные яйца и каким вообще бывает этот популярный продукт. В преддверии Пасхи эксперты организации взялись исследовать десять торговых марок из разных регионов России.

При выборе яиц стоит обратить внимание на дату производства: чем свежее продукт, тем он, конечно, лучше. Выбирая между птицефабрикой, которая находится недалеко, или той, что в соседнем регионе, стоит выбирать первую.

— Место хранения яиц должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно, — пишут эксперты.

При покупке стоит приоткрыть упаковку и исследовать яйца не наличие трещин, сколов, изучить на предмет чистоты. Следы помёта или перья говорят о низком качестве продукта. Столовые яйца рекомендуется хранить от 8 до 25 суток.

Яйца делятся на пять категорий: третья, вторая, первая, отборная и высшая. Если в третью категорию попадают яйца от 35 до 44,9 грамма, то в высшую категорию попадает продукция более 75 граммов. На яйцах с птицефабрики должна быть указана соответствующая маркировка.

В "Роскачестве" рассказывают, что яйца "с йодом" или "витамином А" получаются путём добавления к корму птиц соответствующих ингредиентов. Однако нет общего мнения о пользе таких продуктов. От рациона кур зависит и цвет желтка, однако при промышленном производстве яиц цвет также меняется добавками в питание.

— Покупая яйца, мы за относительно небольшие деньги получаем порцию незаменимых аминокислот, ценнейшие жиры, а также витамины и микроэлементы. Белки, которые присутствуют в яйцах, — это строительный материал нашего организма. Без них были бы невозможны процессы обновления тканей и органов, — пишет "Роскачество".

В исследованиях прошлых лет "Роскачество" выясняло, что 60 процентов яиц на российских прилавках не соответствует ГОСТу.