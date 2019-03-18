Медведчук уличил США в желании похоронить украинскую ГТС

Политик считает, что Вашингтон заинтересован в продаже своего сжиженного газа через терминалы в Польше.

Соединённые Штаты могут купить украинскую газотранспортную систему (ГТС) для того, чтобы похоронить её. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Так американцы ещё купят эту трубу для того, чтобы её похоронить или устроить нам музей газотранспортной магистрали, — прокомментировал политик слова Правительства Украины и президента о возможной передаче Вашингтону ГТС страны.

Медведчук пояснил, что США заинтересованы в реализации своего сжиженного газа, который дороже российского в два раза, через терминалы в Польше.

Политик подчеркнул, что мир перестал быть однополярным, потому Вашингтон уже не имеет окончательного влияния и не может "поломать" строительство "Северного потока — 2".

Медведчук также осудил президента Украины Петра Порошенко за разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

Напомним, зимой 2018 года Киев начал искать внешнего управляющего для своей газотранспортной системы. Лайф писал, что Украина хоронит собственную ГТС, а Европе придётся выбрать альтернативу.