Макаревич упрекнул россиян за слова "Крым наш"

По его мнению, поддерживающие воссоединение полуострова с Россией недостаточно внимательно слушали песни музыканта.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич упрекнул своих поклонников, просящих его о совместном фото, за поддержку воссоединения Крыма с Россией. Об этом музыкант написал в "Фейсбуке".

— Что ж вы так *** [плохо] выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали? — обратился певец к фанатам, которые подошли к нему со словами "Мы выросли на ваших песнях".

Ранее Макаревич подвергся жёсткой критике за высказывание о том, что "80% жителей земли — идиоты". Позже лидер "Машины времени" попытался смягчить ситуацию, сказав, что слова принадлежат не ему. И снова всё испортил, добавив, что, по его собственному мнению, идиотов больше 80%.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Воссоединение с РФ поддержали более 96% жителей полуострова.