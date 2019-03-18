Прямая трансляция: Французский музыкант решил опять судиться с Киркоровым

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Прямая трансляция: Французский музыкант решил опять судиться с Киркоровым

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Дидье Маруани. Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Лидер группы Space Дидье Маруани решил подать новый иск о нарушении певцом Филиппом Киркоровым его авторского права на песню A Symphonic space dream.

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