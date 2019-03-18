Почти 90% россиян положительно относятся к воссоединению Крыма с РФ

Три четверти (73%) респондентов считают, что с 2014 года регион начал развиваться более успешно.

Подавляющее большинство россиян — 88% — положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией. Среди людей в возрасте 60 лет и старше таких 94%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— По мнению 18% участников опроса, воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, — также говорится в исследовании.

Среди плюсов воссоединения 21% респондентов считают появление возможности ездить отдыхать без пересечения границы. 5% опрошенных признались, что им проще общаться с родственниками и друзьями. Ещё три четверти (73%) россиян видят положительные последствия для региона. По их мнению, Крым начал развиваться более успешно, став частью России.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Воссоединение с РФ поддержало более 96% жителей полуострова. Поводом для этого стал госпереворот на Украине.