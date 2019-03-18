Президент Австрии призвал Европу "не плясать под дудку Трампа"

Политик напомнил о безосновательном решении американского лидера расторгнуть соглашение с Тегераном по ядерной программе.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал европейцев "не плясать под дудку" лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в вопросах, по которым между Брюсселем и Вашингтоном существуют разногласия.

Ван дер Беллен в интервью Welt напомнил, что американский президент беспричинно расторг соглашение с Ираном по ядерной программе, после чего, угрожая серьёзными санкциями, запретил компаниям из Европы вести бизнес с Тегераном.

— По-моему, это заходит слишком далеко. Европейцы не должны плясать под дудку Трампа. Это касается и других разногласий, — заявил австрийский политик.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном. После этого Вашингтон восстановил все санкции против Тегерана, а также ввёл ограничения в отношении стран, которые сотрудничают с Ираном.