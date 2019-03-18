#КрымНаш. 5 лет вместе

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#КрымНаш. 5 лет вместе

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18 марта 2014 года Крым воссоединился с Россией. Это судьбоносное решение приняли жители полуострова на всенародном референдуме. Как за 5 лет изменилась жизнь в Крыму – смотрите на Лайфе.
Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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