Представитель Началовой опровергла информацию о проблеме с похоронами певицы

Пиар-директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла информацию о существующих проблемах с похоронами артистки. В разговоре с РИА "Новости" она заявила, что этот вопрос решается с помощью московских властей.

— Родные Юлии Началовой опровергают информацию о трудностях захоронения, все вопросы решаются с помощью Правительства Москвы, нам идут навстречу, — пояснила Исаева.

Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также добавил, что проблем с похоронами нет. Он отметил, что Юлию Началову захоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее в Сети появилась информация, что в столице отказываются выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения артистки.

Как уже сообщал Лайф, певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни после перенесённой операции. Её отец сообщил, что причиной смерти исполнительницы стал абсцесс.