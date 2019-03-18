Московский культурный форум откроется 22 марта в Манеже

В его рамках пройдут уникальные концерты и спектакли, а также встречи с писателями и режиссёрами.

Московский культурный форум 22 марта откроет свои двери в четвёртый раз. Масштабный фестиваль искусств будет проходить до 25 марта в выставочном центре "Манеж". Как сообщается на сайте столичного мэра, на форуме свои лучшие работы представит более 500 учреждений и организаций культуры российского и мирового значения.

— Каждый день — сотни мероприятий, мастер-классов, творческих встреч, уникальные концерты и спектакли, редкие собрания живописи, общение с писателями и режиссёрами, — говорится в сообщении.

Организаторы особо выделяют акцию "Ночь театров", которая состоится с 23 на 24 марта, и специальный "Детский день", в рамках которого 24 марта пройдут десятки мероприятий и событий для малышей и их родителей.

Масштабный фестиваль также включает деловую часть. В её рамках будут проведены дискуссии, лекции и круглые столы. На форуме также можно получить обширные бесплатные консультации по трудоустройству в культурные учреждения.