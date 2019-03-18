Правительство может усилить контроль за продажей пива

Первый заместитель председателя Правительства России и министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Росалкогольрегулированию до августа внести в правительство проекты документов, которые поменяли бы законодательство в отношении продажи пива. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Из поручений главы Минфина следует, что занимающиеся розничной продажей пива, сидра, медовухи и пуаре компании следует обязать передавать данные с касс в ЕГАИС — единую государственную систему учёта алкоголя.
Как отмечается, сейчас в системе отражаются только факты поступления продукции в торговые точки. Что происходит с ней после — система не показывает. При этом информация о продаже других видов алкоголя поступает в ЕГАИС.
Смысл отслеживания продаж алкоголя заключается в исключении нарушений законодательства и гарантии реализации легальной продукции.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам.
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