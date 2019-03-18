Синоптики рассказали, когда Москву ждёт последний снег

Сейчас погоду над столицей определяет антициклон, отчего происходит быстрое испарение снега.

Москве и всему столичному региону до следующей зимы больше не грозят снегопады, а небольшой снег, который может всё-таки пойти сегодня, 18 марта, сразу же начнёт таять. Об этом рассказал "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

— Неделя в Москве начинается с переменной облачности, местами возможны небольшие осадки, днём — плюс 5–7 градусов, по области — до плюс 8. Ветер юго-восточный и южный. В последующие два дня, 19 и 20 марта, будет облачно с прояснениями, временами осадки, ночью — минус 2 — плюс 3 градуса, днём плюс 3–8, — сообщил синоптик.

Ранее Лайф приводил слова заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семёнова. Он заявил, что существует очень большая вероятность в апреле-мае столкнуться с холодом. Однако это случается каждую весну, как и бабье лето — осенью.

А климатическую весну в Москве ждут не раньше середины апреля.