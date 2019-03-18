Фармацевтов предложили наказывать за навязывание лекарств

За чрезмерно настойчивые "рекомендации" работников аптек могут отстранить от работы на полгода.

Национальная фармацевтическая палата (НФП) предложила лишать рабочих мест фармацевтов, которые настойчиво предлагают покупателям приобрести те или иные препараты, договорившись перед этим с их производителем. Об этом сообщает "Коммерсант". Предложение направлено замминистра промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу.

За нарушение запрета НФП предлагает приостанавливать действие сертификата специалиста на срок до полугода. Также предлагается ввести обязательные проверки в регламент проведения контрольной закупки Росздравнадзора.

По информации НФП, сейчас 60% покупателей в аптеках навязывают определённые медикаменты.

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