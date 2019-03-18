Фармацевтов предложили наказывать за навязывание лекарств

Национальная фармацевтическая палата (НФП) предложила лишать рабочих мест фармацевтов, которые настойчиво предлагают покупателям приобрести те или иные препараты, договорившись перед этим с их производителем. Об этом сообщает "Коммерсант". Предложение направлено замминистра промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу.
За нарушение запрета НФП предлагает приостанавливать действие сертификата специалиста на срок до полугода. Также предлагается ввести обязательные проверки в регламент проведения контрольной закупки Росздравнадзора.
По информации НФП, сейчас 60% покупателей в аптеках навязывают определённые медикаменты.
Ранее Лайф писал, что европейские кардиологи обнаружили смертельную опасность популярных лекарств.
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