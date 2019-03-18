Несколько грузовиков мусора вывезли из квартиры, где умер мальчик-маугли

По словам соседки, жилплощадь была захламлена настолько, что по дому стали бегать тараканы и мыши.

Из московской квартиры, где нашли мёртвым семилетнего мальчика, на протяжении двух дней на грузовиках вывозили мусор. Как рассказала телеграм-каналу Mash соседка семьи, всё это "добро" накопила мама.

По её словам, женщина приносила каждый вечер мешки с мусором. Квартира была захламлена настолько, что по дому стали бегать тараканы и мыши.

— Приезжало несколько грузовиков. На протяжении суток, даже двух дней, выносили мусор. Мне казалось, что он какой-то бесконечный. Квартира не имеет таких размеров, сколько вынесли, — утверждает девушка.

Ранее Лайф писал, что погибший ребёнок страдал аутизмом. После развода родителей он жил с мамой и бабушкой и почти никогда не выходил на улицу. Мать нашла мальчика мёртвым в комнате 12 марта.