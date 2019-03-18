На Киркорова подали в суд и потребовали 272 млн рублей

Композитор Дидье Маруани подал очередной иск против певца Филиппа Киркорова. Иск снова связан с песней "Жестокая любовь". Добавим, что требуемая сумма составляет 272 миллиона рублей. Об этом журналистам сообщил адвокат Маруани Евгений Тарло.

— Иск предъявлен на 272 млн рублей пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора и исполнителя Дидье Маруани на его песню, права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом, а также их компаниями, — пояснил Тарло.

Он уточнил, что иск был подан самим композитором. Тот уверяет, что в "Жестокой любви" якобы есть заимствования из его песни Symphonic Space Dream.

Добавим, Маруани уже обвинял певца в нарушении авторских прав при исполнении "Жестокой любви". Был суд, однако композитору не удалось доказать обвинения в плагиате.

Филипп Киркоров по праву носит звание короля российской эстрады. Восьмикратный обладатель премии "Овация", пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премии "Золотой граммофон" и лауреат ежегодного фестиваля "Песня года". Подробную биографию исполнителя читайте на сайте uznayvse.ru