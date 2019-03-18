В Ростове полиция проверяет видео, на котором девушка плюёт на дверь церкви

Героиня ролика уже принесла свои извинения за произошедшее, отметив, что участвовала в "челлендже".

Полиция проводит проверку после публикации в Сети видеозаписи, на которой девушка демонстративно плюёт на дверь Покровской церкви в Ростове-на-Дону — одной из старейших в городе. Об этом сообщили в областном ГУ МВД РФ.

Видеозапись с девушкой, плюющей в дверь церкви, была размещена в группе "Ростов главный" в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, героиня ролика извинилась за случившееся, пообещав больше никогда так не делать. Свой поступок девушка списала на молодость, неопытность, глупость и невоспитанность.

Ранее Лайф писал, как на Ставрополье вандал напал на православный храм, избил священника и разбил церковную утварь.