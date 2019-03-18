Правительство повысило размер социальных пенсий с апреля на 2%

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля этого года в размере 1,02. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Таким образом, размер социальных пенсий увеличится на 2% с апреля 2019 года. Пенсионному фонду России поручено проинформировать свои территориальные органы об утверждённом коэффициенте для индексации соответствующих пенсий.

Ранее Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%, что позволит увеличить средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно. Отмечалось, что средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.