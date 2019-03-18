Немерюк о "проблеме" с похоронами Началовой: Кто-то пытается раскачать лодку

Он пояснил, что появившаяся в Сети информация никак не соответствует действительности.

Данные о проблеме с местом захоронения певицы Юлии Началовой не соответствуют действительности, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он считает, что такими сообщениями кто-то "пытается раскачать лодку".

— Никаких проблем с похоронами не было, это кто-то пытается раскачать лодку, — приводит слова Немерюка агентство "Москва".

Он добавил, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Ранее в Сети появилась информация, что в столице отказываются выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения артистки.

Как уже сообщал Лайф, певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни после перенесённой операции. Её отец сообщил, что причиной смерти исполнительницы стал абсцесс.