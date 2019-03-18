Маруани рассказал Лайфу, пожмёт ли он руку Киркорову после суда

Французский музыкант требует с короля отечественной эстрады 272 миллиона рублей за плагиат.

Композитор Дидье Маруани ответил на вопрос Лайфа, пожмёт ли он руку российскому поп-королю Филиппу Киркорову после завершения суда. Французский музыкант утверждает, что в песне "Жестокая любовь" есть заимствования из его Symphonic Space Dream.

— Посмотрим... Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Меня унизили. Это очень неприятно. Могу сказать одно: Киркоров никогда не будет входить в число моих друзей, — сказал Маруани.

Музыкант отметил, что везде, даже во Франции, "полно идиотов и злых людей". По его словам, ситуация с Киркоровым его оскорбила, но он не стал из-за этого хуже относиться к российским слушателям.

Ранее Лайф писал, что Маруани требует с короля отечественной эстрады 272 миллиона рублей за плагиат.