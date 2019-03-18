"АвтоВАЗ" лишил одного цвета Lada XRAY и Lada XRAY Cross

"АвтоВАЗ" убрал из палитры автомобилей Lada XRAY и Lada XRAY Cross седьмой тёмно-коричневый цвет кузова кашемир с кодовым номером 283, сообщает Лада.онлайн.
Теперь модели будут представлены в шести цветовых оттенках: ледниковый (белый), огненно-красный, серый базальт (серо-бежевый), пума (светло-коричневый), чёрная жемчужина (чёрный), платина (серебристый).
Уточняется, что за окраску металлик покупателям придётся доплатить 12 000 рублей.
Почему производители решили отказаться от тёмно-коричневого цвета, не сообщается.
Ранее Лайф писал, что продажи Lada в Европе выросли на 22 процента.
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