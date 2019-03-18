"АвтоВАЗ" лишил одного цвета Lada XRAY и Lada XRAY Cross

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"АвтоВАЗ" лишил одного цвета Lada XRAY и Lada XRAY Cross

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Фото: flickr/Nikita Novozhilov

Российский автопроизводитель убрал из цветовой гаммы кузовов моделей оттенок кашемир.

"АвтоВАЗ" убрал из палитры автомобилей Lada XRAY и Lada XRAY Cross седьмой тёмно-коричневый цвет кузова кашемир с кодовым номером 283, сообщает Лада.онлайн.

Теперь модели будут представлены в шести цветовых оттенках: ледниковый (белый), огненно-красный, серый базальт (серо-бежевый), пума (светло-коричневый), чёрная жемчужина (чёрный), платина (серебристый).

Уточняется, что за окраску металлик покупателям придётся доплатить 12 000 рублей.

Почему производители решили отказаться от тёмно-коричневого цвета, не сообщается.

Ранее Лайф писал, что продажи Lada в Европе выросли на 22 процента.

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