"Самый северный африканец в мире" рассказал Лайфу о жизни в Якутии

Марк Бабатунде перебрался в этот самый холодный регион России четыре года назад — его туда привела любовь.

Нигериец Марк Бабатунде называет себя "самым северным африканцем в мире". Мужчина завёл канал на YouTube, в котором рассказывает о своей жизни в Якутии. Он решил, что влог может быть интересен тем, кто живёт за пределами страны.

Бабатунде живёт в селе Покровск с супругой и тремя детьми. Именно любовь к девушке из России привела мужчину в этот самый холодный регион.

— Я живу в России, потому что моя семья здесь, в России, моя супруга из России, из Покровска. Мои дети тоже здесь, именно поэтому я решил переехать в Россию, — рассказал Лайфу нигериец, покинувший родину четыре года назад.

Марк работает учителем в сельской школе — преподаёт ребятам английский и китайский языки, а сам учит русский и якутский.

— Мой русский язык не очень хорош, я пытаюсь его учить. Я никогда не садился, чтобы вот специально учить русский, — говорит Бабатунде.

Русский язык нигериец учит по уличной лексике, а на якутском знает пока лишь несколько слов.

Педагог сумел заинтересовать школьников — некоторые из его бывших учеников решили стать лингвистами и поступили на филфак.

— Марк является открытым, любит детей, дети тоже к нему тянутся, — говорит про нигерийца директор школы Владислав Капитонов.

Бабатунде рассказывает, что уже привык к местным морозам — спасают валенки. Из национальной еды африканцу нравится только рыба.

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