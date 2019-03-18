Бабич ответил на вопрос о позиции Белоруссии по поводу Крыма

Посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил, что нет оснований комментировать вопрос о позиции Белоруссии по поводу Крыма, так как её недавно сформулировал Александр Лукашенко.

— Совсем недавно высказался президент суверенного независимого государства, сформулировал государственную позицию. И иных оснований комментировать у нас нет, — заявил Бабич.

Он добавил, что никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нынешними отношениями с Минском быть не должно. Попытки сравнения Бабич оценивает как информационную провокацию.

Ранее белорусский лидер заявил, что "Крым как минимум не украинский". При этом он не стал уточнять, чей всё-таки полуостров, по его мнению.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Воссоединение с РФ поддержало более 96% жителей полуострова. Поводом для этого стал госпереворот на Украине.