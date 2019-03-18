В Рунете высмеяли роман Дамблдора и Грин-де-Вальда из "Фантастических тварей"

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В Рунете высмеяли роман Дамблдора и Грин-де-Вальда из "Фантастических тварей"

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Кадр фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»/ © Кинопоиск

Предполагается, что любовные отношения между двумя мужскими персонажами раскроются в следующем фильме.

Британская писательница Джоан Роулинг (автор "Гарри Поттера") заявила, что между персонажами фильмов серии "Фантастические твари" Альбусом Дамблдором и Грин-де-Вальдом был "страстный" роман. Пользователи Рунета высмеяли это заявление писательницы.

Это были сильные любовные отношения. Правда, как обычно бывает у людей, никто не знает, что на самом деле они чувствуют, — рассказала Роулинг. Таким образом, писательница разоткровенничалась насчёт отношений своих героев — Альбуса Дамблдора и Грин-де-Вальда.

До этого Роулинг уже говорила, что Дамблдор был геем и влюблён в своего бывшего друга. Правда, в двух частях "Фантастических тварей", которые уже вышли, романтические отношения между героями не были показаны.

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